Assegnazione provvisoria docenti 2025 per ricongiungimento familiare | ecco quali conseguenze sul punteggio e sulla titolarità

Se sei un docente interessato all'assegnazione provvisoria 2025 per ricongiungimento familiare, è importante comprendere le implicazioni su punteggio e titolarità. Questa procedura comporta la perdita della continuità nella scuola attuale, ma non modifica la sede di titolarità. Scopriamo insieme cosa cambia e come ottimizzare le tue possibilità di scelta nel prossimo aggiornamento.

Con l'assegnazione provvisoria il docente perde la continuità nella scuola, ma nessuna conseguenza per la sede di titolarità L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Esami di accertamento della lingua francese per assegnazione provvisoria scuole Valle d’Aosta: domande suppletiva entro il 30 maggio - Il 9 maggio 2025 è stata pubblicata l'ordinanza regionale n. 7959/SS, che indice una sessione suppletiva di esami per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, essenziale per l'assegnazione provvisoria nelle scuole della Valle d'Aosta.

Assegnazione provvisoria comune di titolarità Pervengono alcuni quesiti relativi alla possibilità di presentate la domanda di assegnazione provvisoria nel comune di titolarità. Chiariamo innanzitutto che non si può presentare all’interno del comune di titolarità, Vai su Facebook

