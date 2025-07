Nuzzi durissimo su Garlasco | Scempio indegno l' attacco frontale

Gianluigi Nuzzi non risparmia critiche taglienti sul caso Garlasco, definendo l'attacco frontale un vero e proprio scempio indegno. Mentre si avvicinano i giorni cruciali dell'incidente probatorio, la discussione si riaccende con nuove ipotesi e fake news che scuotono l'opinione pubblica. A Quarto Grado, il conduttore mette in fila le suggestioni più controverse, alimentando il dibattito sulla riapertura di un caso che continua a dividere.

Nei giorni dell'incidente probatorio con cui si possono cristallizzare le nuove, eventuali prove, a Quarto Grado si torna a parlare della riapertura del caso di Garlasco. Nella puntata di venerdì 4 luglio su Rete 4 il conduttore Gianluigi Nuzzi mette in fila quelle suggestioni, ipotesi e fake news che sono emerse negli ultimi mesi da quando la procura di Pavia ha iscritto sul registro degli indagati Andrea Sempio, amico del fratello della vittima Chiara Poggi, per il cui delitto il 13 agosto 2007 è in carcere con una condanna definitiva l'allora fidanzato Alberto Stasi. Il giornalista è furente: "Scempio indegno", afferma mentre va in onda un cartello che mostra alcuni elementi emersi in questi mesi: "Abbiamo voluto mettere un po' di queste fake news che si sono succedute come l'assenza di Marco Poggi in montagna" in Trentino il giorno dell'omicidio, e "i fotomontaggi della foto di Marco in montagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it