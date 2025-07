Julian McMahon è morto | E’ stato l’interprete del Dottor Destino in Fantastici 4

Il mondo dello spettacolo piange Julian McMahon, l’iconico interprete del Dottor Destino nei Fantastici Quattro e protagonista di Nip/Tuck. Dopo una lunga battaglia contro il cancro, l’attore australiano ci ha lasciato a soli 56 anni, lasciando un vuoto incolmabile tra fan e colleghi. La sua scomparsa rappresenta una perdita irreparabile per Hollywood, che continua a ricordare con affetto e ammirazione il suo talento straordinario.

L’attore australiano Julian McMahon è morto dopo una lunga battaglia col cancro. Aveva 56 anni. Hollywood continua a piangere la scomparsa prematura di attori da molti considerati icone ( Michael Madsen scomparso ). Julian McMahon, noto per aver interpretato il villain Victor Von Doom (Dottor Destino) in due film sui Fantastici 4, ma anche il protagonista della serie cult NipTuck, è morto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida. A confermare il decesso è stata la moglie Kelly Paniagua. “ Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro “, ha detto in una dichiarazione a Deadline. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Julian McMahon è morto | E’ stato l’interprete del Dottor Destino in Fantastici 4

In questa notizia si parla di: julian - mcmahon - morto - dottor

Julian McMahon, morto l’attore di Nip/Tuck, I Fantastici Quattro e FBI: Most Wanted - È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Julian McMahon, attore celebre per i ruoli indimenticabili in Nip/Tuck, I Fantastici Quattro e FBI: Most Wanted.

È morto all’età di 56 anni, a causa di un cancro che lo affliggeva da tempo, #julianmcmahon. L’attore australiano era noto soprattutto per la sua interpretazione del demone Cole in #streghe e del dottor Christian Troy in #nip/tuck. Il decesso risalirebbe allo scor Vai su Facebook

È morto l’attore australiano Julian McMahon, noto per le serie tv “Streghe” e “Nip/Tuck”; Morto Julian McMahon, attore di Nip/Tuck e Streghe: aveva 56 anni; È morto Julian McMahon, l’attore di “Streghe” e “Nip/Tuck” aveva 56 anni.

Morto Julian McMahon, attore di "Nip/Tuck" e "Streghe": aveva 56 anni - È morto Julian McMahon, attore australiano noto per i suoi ruoli televisivi in ??Streghe, Nip/Tuck, FBI: Most Wanted, nonché per il ruolo del supercriminale Victor Von Doom (Dottor Destino) nei Fantas ... Come scrive msn.com

Cinema: morto a 56 anni per un tumore l'attore australiano Julian McMahon - Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Segnala msn.com