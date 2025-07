Il cane eroe Bruno ucciso da un wurstel con i chiodi Il suo umano | Sono morto insieme a te

La storia di Bruno, il cane eroe di Taranto, commuove e indignizza allo stesso tempo. Dopo aver salvato vite e ricevuto onori per il suo coraggio, il suo sacrificio si trasforma in un atto di crudeltà incredibile. Un gesto ignobile che evidenzia quanto siano fondamentali la tutela e il rispetto per questi straordinari amici a quattro zampe. La memoria di Bruno ci invita a vigilare e a combattere ogni forma di maltrattamento. Continua a leggere.

Bruno, cane eroe dell’Unità cinofila di Taranto, è morto dopo aver ingerito un wurstel con chiodi. Aveva salvato 9 dispersi e ricevuto riconoscimenti per il suo coraggio. Il suo conduttore denuncia l'uccisione e la crudeltà di chi lo ha ucciso: "Ha sofferto per ore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

