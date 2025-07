Calhanoglu al Galatasaray | iniziati i contatti tra i club! Ma spunta… Osimhen

Calhanoglu al Galatasaray sembra ora più vicino che mai, con i club in fase di trattativa avanzata. Tuttavia, spunta l’ombra di Osimhen, il quale potrebbe complicare ulteriormente la scena di mercato. Fabrizio Romano, esperto di settore, svela i dettagli delle tempistiche e degli ostacoli potenziali, facendo emergere un quadro ancora più articolato e avvincente per questa trattativa che potrebbe rivoluzionare il futuro dei protagonisti. La sfida tra cifre e strategie è aperta, e noi siamo pronti a seguirla passo dopo passo.

Calhanoglu al Galatasaray: iniziati i contatti tra i club! Ma spunta. Osimhen che può complicare la trattativa tra le parti. La complessa trattativa per il possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu al Galatasaray si arricchisce di un nuovo, fondamentale fattore. A fare il punto sulla situazione è il noto giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, che svela come le tempistiche dell'affare del calciomercato Inter siano ora strettamente legate a un altro grande sogno del club turco: l'attaccante Victor Osimhen. Il "fattore Osimhen" che condiziona la trattativa. Il Galatasaray sta concentrando gran parte delle sue risorse economiche nel tentativo di arrivare a Victor Osimhen.

Matteo Moretto - Il Galatasaray è su Hakan Çalhanoglu. Nei prossimi giorni è previsto un contatto diretto tra il club turco e l’agente del centrocampista dell’Inter, Gordon Stipic, a Istanbul. Ad oggi ancora nessuna trattativa tra il Galatasaray e l’Inter. Vai su Facebook

