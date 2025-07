Ecco il siero per infoltire le sopracciglia usato da Frida Khalo

Ecco il siero per infoltire le sopracciglia usato da Frida Kahlo. C’è sempre un motivo speciale per parlare di questa icona, che ha saputo trasformare il suo volto e la sua storia in un’arte eterna. Oggi, 6 luglio, ricorre il suo compleanno: nata nel 1907 a Città del Messico, Frida avrebbe compiuto 116 anni, ma il suo spirito vive più che mai. E per un omaggio alla sua immensa personalità, scopriamo come anche le sue sopracciglia sono diventate simbolo di forza e originalità.

Questo è il siero usato da Frida Khalo per infoltire le sopracciglia; Frida Kahlo, l’artista iconica e rivoluzionaria che ha cambiato il mondo.

