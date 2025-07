Noa Lang sempre più vicino | Fabrizio Romano svela gli ultimi dettagli

Il calcio italiano si infiamma con la notizia: Noa Lang è sempre più vicino al Napoli, e Fabrizio Romano svela gli ultimi dettagli di questo potenziale colpo di mercato. I tifosi azzurri sognano già un nuovo rinforzo per la rosa, mentre le trattative sono in pieno fermento. Resta con noi per scoprire come si evolverà questa avvincente operazione di mercato, che potrebbe cambiare le sorti della squadra.

Noa Lang, chi è l’esterno d’attacco vicino al Napoli - Noa Lang si avvicina sempre più al Napoli. L’esterno olandese, protagonista con il Psv Eindhoven, è diventato il primo obiettivo dei partenopei per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

?Fabrizio Romano:” Napoli e PSV Eindhoven hanno raggiunto un accordo verbale per Noa Lang. Costo del trasferimento: 28 milioni di euro, più una clausola sulla futura rivendita. Lang voleva solo il Napoli e guadagnerà 2,8 milioni di euro netti a stagione. Vai su Facebook

Ora sembra davvero fatta: raggiunto anche l'accordo fra società per Noa Lang! Lo riporta Fabrizio Romano: al PSV andranno 28 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, contratto da 2.8 milioni a stagione al giocatore

Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, in un video pubblicato su Youtube, anticipa la vicina chiusura della trattativa del Napoli per Noa Lang, esterno olandese del PSV: "Nelle ultime 24 ore ...

Noa Lang ormai vicino, Romano: "Napoli ottimista, chiuderà a breve". Le cifre dell'affare - Ormai non ci sono più dubbi, l'accordo è in dirittura d'arrivo, le prossime ore sono decisive e secondo quanto dichiarato da Fabrizio Romano, noto giornalista