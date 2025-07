Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 09 | 10

Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della regione Lazio dedicato a garantirvi un viaggio sicuro e senza sorprese. Al momento, la circolazione su tutte le strade e autostrade della regione è ancora regolare, con alcune eccezioni: un veicolo in panne sulla A1 tra Fabro e Orvieto in direzione Roma e, per chi viaggia verso Firenze, attenzione a Ponzano Romano e Magliano Sabina. Restate con noi per aggiornamenti costanti.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta ancora regolare su tutte le strade ed autostrade della Regione troviamo solo piccole eccezioni un veicolo in panne sull'autostrada A1 nella tratta Firenze Roma tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma invece per chi è diretto in direzione Firenze prestare attenzione Ponzano Romano e Magliano Sabina presenza di animali su strada e scorta da parte della Polizia Stradale Cambiamo argomento e parliamo di trasporto pubblico regionale interrotta fino al 25 luglio la tratta Roma Guidonia per i lavori di raddoppio tra lunghezza e Bagni di Tivoli e Cantieri comportano la sospensione della circolazione ferroviaria tra Roma Prenestina e Guidonia Montecelio dove è attivo un servizio bus sostitutivo i treni invece circoleranno regolarmente tra Guidonia e Tivoli Avezzano infine parliamo di eventi a Ceprano oggi si svolge la sedicesima edizione della gara podistica notturna Tre Torri i primi a partire se bambini con la gara dedicata a loro dalle 18 per poi iniziare alle 21 il percorso di gara degli adulti attivo il divieto di transito in Piazza Martiri di via Fani Piazza Marconi e via Gioberti in altre limitrofe Il tutto si svolgerà dalle 17 a mezzanotte Comunque fino a termine della manifestazione restiamo nel Frusinate perché oggi è entrato nel vivo il rally di Roma Capitale doppio passaggio sull'età delle strade del Frusinate da questa mattina a TV divieti di sosta di circolazione in diverse vie e strade Durante il passaggio delle vetture da corsa tutti i dettagli sulle prove sulle strade interessate sono consultabili su infomobilità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 09:10

In questa notizia si parla di: regione - roma - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Regione Lazio, ASL Roma 1 e Smile House Fondazione ETS: rinnovato il Protocollo d’Intesa per la cura delle malformazioni cranio-maxillo-facciali Rinnovato l'accordo quinquennale per rafforzare l'assistenza e la ricerca sulle malformazioni cranio-maxillo-fac Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Regione Lazio, al via due opere pubbliche per la viabilità; Libro bianco delle infrastrutture, la viabilità è il vero problema delle aziende di Roma Est.