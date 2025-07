Kean sostituto di Thuram? I 5 trasferimenti più onerosi dalla Fiorentina all’Inter.

Il calcio italiano si appresta a vivere un’estate di grandi cambiamenti, con Kean al centro delle attenzioni come possibile sostituto di Thuram all’Inter. Tra i trasferimenti più onerosi tra Fiorentina e Inter, emerge un quadro di operazioni da milioni e strategie di mercato che potrebbero rivoluzionare le dinamiche di Serie A. Scopriamo insieme quali sono i cinque trasferimenti più costosi e cosa potrebbe riservare il futuro dei nerazzurri.

L’attaccante italiano è uno dei nomi individuati come possibile sostituto del figlio d’arte, in caso di addio: riscopri i 5 trasferimenti più onerosi tra le due società di Serie A (Ansa) – Calciomercato.it La polveriera in casa Inter, scoppiata in seguito all’eliminazione dal Mondiale per Club, rischia di generare ancora conseguenze. Lo sfogo di Lautaro Martinez al termine della partita con la Fluminense ha scatenato un effetto domino non indifferente. Nell’immediato post gara, anche il presidente Giuseppe Marotta ha parlato, puntando il dito su Hakan Calhanoglu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it