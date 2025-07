Formula 1 alle 16 al via le qualifiche a Silverstone

Alle 16, Silverstone si accende con le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, pronti a vivere un'altra emozionante sfida tra i protagonisti della Formula 1. Dopo le prove libere, Lando Norris si conferma favorito, ma la pista nasconde sempre sorprese e colpi di scena. La battaglia è aperta: chi conquisterà la pole position e darà il via alla corsa più adrenalinica della stagione? Rimanete sintonizzati per scoprirlo.

La Formula 1 riparte da Silverstone esattamente da dove si era fermata in Austria. In attesa delle qualifiche, Lando Norris, fresco vincitore a Spielberg, si conferma l'uomo da battere anche a Silverstone, chiudendo al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna con il miglior tempo di giornata: 1'25"816.

Formula 1, la carica di Hamilton: “Speciale prima volta a Silverstone in Ferrari” - Lewis Hamilton si prepara a rivivere il suo momento speciale a Silverstone, una pista che ha scritto pagine memorabili della sua carriera e che ora lo vede tornare in Ferrari.

Il leggendario circuito di Silverstone si prepara ad accogliere la Formula 1 Il Gran Premio Qatar Airways di Gran Bretagna vi aspetta su Tv8 sabato dalle 18:00 per le qualifiche e domenica dalle 17:30 per la gara! Vai su X

Concluse le qualifiche di F2 a Silverstone. È una grande pole di Martins davanti a Dunne. Chiude terzo Crawford. Fornaroli sarà in pole domani Vai su Facebook

