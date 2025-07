Clamoroso Inter altro addio dopo Calhanoglu | il top club piomba su di lui

Giorni di grande fermento in casa Inter: dopo il saluto di Calhanoglu, un altro protagonista potrebbe presto lasciare i nerazzurri. L’arrivo di Chivu e il cambio di guida tecnica stanno scuotendo gli equilibri dello spogliatoio, minacciando la permanenza di alcuni pilastri della squadra. Un’estate calda, ricca di sorprese, che potrebbe cambiare radicalmente il volto dell’Inter. La situazione è ancora in evoluzione: il futuro di questi giocatori appare più incerto che mai.

Giorni bollenti in casa Inter, dopo l'addio sempre più vicino di Calhanoglu, un altro titolare rischia di partire L'arrivo di Chivu in nerazzurro sta portando con sé dei profondi cambiamenti in Via della Liberazione. Infatti sta avvenendo una rivoluzione quanto mai necessaria vista la dipartita di Simone Inzaghi, l'ex tecnico piacentino aveva creato degli equilibri interni allo spogliatoio che, dopo la sua partenza, sono stati inevitabilmente compromessi. Non a caso le dichiarazioni di Lautaro, e tutta la telenovela che ne è conseguita, testimoniano la fine di un ciclo calcistico non solo tattico, ma anche emotivo e psicologico.

