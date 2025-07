Ahsoka – Stagione 2 | trama aggiornamenti e tutto quello che sappiamo

La seconda stagione di Ahsoka è finalmente in cantiere, promettendo nuove emozioni e sconvolgenti rivelazioni nell’universo di Star Wars. Con Rosario Dawson che torna a interpretare l’iconica Jedi, i fan si interrogano su trama, aggiornamenti e anticipazioni. Mentre l’attesa si fa sentire, scopriamo insieme tutto ciò che sappiamo finora su questa avventura epica che sta per riprendere il suo corso.

Ahsoka – Stagione 2 è ufficialmente in lavorazione, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che la serie venga pubblicata. Con Rosario Dawson nel ruolo di Ahsoka Tano, la prima stagione di Ahsoka era incentrata sulla sua missione per impedire il ritorno del Grand’Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen). La serie ha raggiunto proporzioni impressionanti, con i suoi eroi che viaggiano lungo il sentiero per Peridea verso un’altra galassia. Ahsoka è il prossimo passo di un viaggio ancora più emozionante, con Star Wars che si prepara a un film epico ambientato nell’era Mandalorian, diretto da Dave Filoni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it