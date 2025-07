La pistola portachiavi | si tiene nel palmo di una mano e ha due proiettili calibro 7.65

In un'affascinante scoperta, i carabinieri della provincia di Napoli hanno sequestrato per la prima volta una pistola portachiavi incredibilmente compatta e sorprendente: sembra un telecomando per cancelli, ma in realtà nasconde due proiettili calibro 7.65. Un'arma insolita e allarmante che mette in luce nuove sfide per le forze dell'ordine. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa scoperta che potrebbe cambiare il modo di interpretare le minacce nascoste.

In provincia di Napoli i carabinieri sequestrano per la prima volta quest'arma insolita: sembra un telecomando per cancelli, è una pistola con due proiettili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La pistola portachiavi: si tiene nel palmo di una mano e ha due proiettili calibro 7.65.

In provincia di Napoli i carabinieri sequestrano per la prima volta quest'arma insolita: sembra un telecomando per cancelli, è una pistola con due proiettili

