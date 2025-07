Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 09 | 40

Benvenuti con Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità del Lazio. Oggi, 5 luglio 2025 alle ore 09:40, segnaliamo un incidente sulla tratta Firenze-Roma che, al momento, non crea code ma richiede attenzione. Rallentamenti si registrano anche sul raccordo anulare di Roma in carreggiata interna, tra Roma Sud e via Laurentina. Restate aggiornati per viaggiare in sicurezza e senza sorprese lungo le strade della regione!

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura sulla uno nella tratta Firenze Roma segnaliamo l'altezza di un incidente al momento non si registrano code ma prestare comunque Attenzione ci spostiamo sul raccordo anulare di Roma in carreggiata interna ci rallenta per traffico tra lo svincolo della diramazione Roma Sud via Appia e poi inoltre il continuo a via Laurentina in via Colombo in carreggiata esterna rallentamenti sono tra Boccea e Aurelia e per chi dal raccordo deve mettersi sull'Aurelia Ci sono code all'altezza di Malagrotta e proseguendo tra Torrimpietra e poi il tutto in direzione di Civitavecchia perché è diretto verso il mare Iniziano le prime code su via Cristoforo Colombo tra via di Acilia all'infernetto e su via Pontina da Spinaceto a via di Pratica mentre sulla via Litoranea si rallenta le direzioni tra Capocotta e Campo Ascolano proseguendo sempre più assurde disagi sulla via Nettunense coda all'altezza di via della Cicogna in direzione di Anzio ed infine parliamo di 20 ci spostiamo nel Frusinate Rally di Roma Capitale doppio passaggio sulle tappe delle prove speciali di oggi monitorando la situazione ci troviamo nei comuni di Vico nel Lazio e Collepardo Stiamo andando verso la fine della prima tappa è l'inizio della seconda alle 9:40 che coinvolti i comuni di Fontana Liri Santo padre e dal Pino Attili divieti di sosta e di circolazione sulle strade interessate dal passaggio delle vetture di gara tutti i dettagli su tappe vie coinvolte sono su infomobilità punto Astral Spa scaricando la nostra nuova app D'Alessio conti per il momento è tutto grazie per l'ascolto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio