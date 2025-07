Il discorso del Dalai Lama per il suo 90esimo compleanno | Spero di vivere altri 30 anni

Il Dalai Lama, venerabile guida spirituale del buddismo tibetano, ha dichiarato con speranza e umiltà di desiderare di vivere oltre i 120 anni, in occasione del suo 90esimo compleanno. Le sue parole, piene di saggezza e serenità, arrivano in un momento di riflessione sulla sua lunga vita e sulla continuità della sua missione spirituale. Le celebrazioni di oggi sottolineano non solo il suo incredibile percorso, ma anche l’importanza di preservare i valori di pace e compassione che lui incarna.

Il Dalai Lama, guida spirituale del buddismo tibetano, spera di vivere oltre i 120 anni. Lo ha detto lui stesso, sabato 5 luglio, alla viglia del suo 90esimo compleanno, come riporta Reuter s. Le sue parole arrivano pochi giorni dopo aver cercato di mettere a tacere le speculazioni sulla sua successione, affermando che dopo la sua morte, vi sarà un successore. Le parole del Dalai Lama in occasione delle celebrazioni per il suo 90esimo compleanno. L’anziano leader, che domenica 6 luglio compirà 90 anni, si è espresso durante una cerimonia organizzata dai suoi seguaci per pregare per la sua lunga vita. 🔗 Leggi su Open.online

«Avrò un successore dopo la mia morte». Ora è ufficiale. Nell'atteso discorso in vista del suo 90esimo compleanno, in agenda domenica 6 luglio, il Dalai Lama ha confermato che l'istituzione guida del buddismo tibetano proseguirà anche dopo la sua scompar Vai su Facebook

Il Dalai Lama, alla vigilia del compleanno di 90 anni, ha detto che vivrà «altri 30 o 40 anni» sperando di aggirare l’inevitabile guaio con la Cina per la nomina del successore. Vai su X

