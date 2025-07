Chelsea batte Palmeiras 2-1 e vola in semifinale al Mondiale per Club

Il Chelsea, sotto la guida di Maresca, brilla sul campo e conquista un emozionante 2-1 contro il Palmeiras, assicurandosi il biglietto per le semifinali del Mondiale per Club FIFA. Alla prima edizione con 32 squadre, i londinesi si preparano ora ad affrontare il Fluminense in una sfida che promette spettacolo e adrenalina. La corsa verso il titolo è appena iniziata: quali sorprese riserverà questa entusiasmante competizione?

Il team allenato da Maresca sfiderà per un posto in finale il Fluminense. ROMA - Il Chelsea ha battuto, nella notte italiana, il Palmeiras ed è approdato alle semifinali del Mondiale per Club Fifa, nella prima edizione a 32 formazioni. Il team londinese, al "Lincoln Financial Field" di Philadelphia,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chelsea batte Palmeiras 2-1 e vola in semifinale al Mondiale per Club

