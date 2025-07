Bissouma Juve Gazzetta nuovo nome per la mediana bianconera! Il Tottenham può farlo partire per questa cifra | tutti i dettagli

La Juventus punta forte su Yves Bissouma per rinforzare la mediana, con il Tottenham disposto a lasciarlo partire a una cifra strategica. Mentre il mercato entra nel vivo, tutti gli occhi sono rivolti ai dettagli di questa possibile operazione, che potrebbe cambiare gli equilibri del centrocampo bianconero. Ma quali sono realmente le cifre e le prospettive di questa trattativa? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le ultime novità.

Bissouma Juve (Gazzetta dello Sport), nuovo nome per la mediana bianconera! Il Tottenham pu√≤ farlo partire per questa cifra: tutti i dettagli. Il calciomercato¬†Juve ¬†sta monitorando con attenzione il mercato e ha messo nel mirino¬† Yves Bissouma, centrocampista del¬† Tottenham, come nuovo obiettivo per rinforzare la propria mediana. Nonostante il suo contratto con gli¬† Spurs ¬†sia in scadenza nel¬† 2026, la valutazione del giocatore √® fissata tra i¬† 15 e i 20 milioni di euro, cifra che rende l‚Äôaffare interessante per i bianconeri. Bissouma, che ha avuto alti e bassi durante la sua esperienza al¬† Tottenham, rappresenta un profilo che potrebbe rispondere alle esigenze della¬† Juve ¬†a centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com