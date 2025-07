Serie C Carpi ecco Lombardi | Un onore essere qui

È con grande entusiasmo che annunciamo il nuovo arrivo nel cuore del Carpi: Lorenzo Lombardi, talento classe 2000, firma il suo primo contratto professionistico fino al 2027 sotto la guida di Stefano Cassani. Difensore centrale dal fiuto del gol, Lombardi si prepara a scrivere una nuova pagina della sua carriera e a contribuire al sogno biancorosso. L’avventura sta per cominciare: restate sintonizzati!

L'anteprima l'avevamo data un mese fa e da ieri è anche ufficiale. Il primo colpo di mercato del Carpi targato Stefano Cassani è quello di Lorenzo Lombardi, difensore centrale classe 2000 che ha firmato fino al 30 giugno 2027 il suo primo contratto da professionista. Difensore col vizio del gol, nelle ultime 3 stagioni è stato agli ordini del nuovo tecnico biancorosso prima per 2 anni al Victor San Marino (vittoria dell'Eccellenza con 2 reti e poi 26 gettoni in D) e poi l'anno scorso a Lentigione, dove ha totalizzato 36 presenze con 6 reti e un assist. Nato a Cesena, dopo le giovanili nel Rimini, ha giocato con Sammaurese, Rimini e Aglianese potendo mettere insieme in D 141 presenze, 10 gol e 5 assist.