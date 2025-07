Strage di bambine in Texas bomba d’acqua su un campo estivo femminile | 25 morte e 24 disperse

La tragedia si abbatte sul Texas occidentale: un’alluvione devastante ha causato la perdita di 25 vite, tra cui 23 bambine scomparse nel campo estivo Mystic Christian Summer Camp di Hunt. La comunità è in ginocchio, e il dolore si mescola alla speranza di ritrovare i dispersi. Chiediamo a tutti di unirsi in preghiera per queste giovani vittime e le loro famiglie, affinché trovino conforto e forza in questo momento difficile.

Diventa sempre più pesante e drammatico il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Texas occidentale. Secondo l'ultimo bollettino delle autorità, sono almeno 25 le persone che hanno perso la vita a causa delle improvvise inondazioni. I dispersi sono almeno 25. Nella contea di Kerr, finora la piu' colpita dall'esondazione del fiume Guadalupe, mancano all'appello dalle 23 alle 25 delle 750 ragazze che alloggiavano nel centro estivo cristiano femminile Mystic Camp, travolto dalle acque.