Inter caccia al tesoretto! C’è un obiettivo primario – TS

L'Inter si prepara a una vera e propria caccia al tesoretto, con l’obiettivo di superare i 100 milioni di euro grazie a cessioni strategiche. Tra i nomi in cima alla lista c’è Hakan Calhanoglu, valutato circa 30 milioni, con il Galatasaray pronto a muoversi. La trattativa si fa calda, e ogni mossa potrebbe essere decisiva per rinforzare il club nel mercato estivo. Ma quali altre operazioni sono in cantiere?

Come riportato da Tuttosport, la costruzione del tesoretto in casa Inter potrebbe partire da una serie di cessioni mirate, con l’obiettivo di superare quota 100 milioni di euro. ADDII – Il primo nome sulla lista è quello di un Hakan Calhanoglu valutato 30 milioni, che ha attirato l’interesse del Galatasaray. Il club turco, però, non ha ancora presentato un’offerta concreta, ma starebbe valutando una proposta tra i 15 e i 20 milioni: a 25 milioni l’affare potrebbe chiudersi. Tra i profili in uscita ci sono anche Davide Frattesi, osservato da Atletico Madrid e Manchester United, valutato intorno ai 35 milioni, e Yann Bisseck, per il quale l’Inter spera di incassare una cifra tra i 35 e i 40 milioni, magari da un club inglese. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, caccia al tesoretto! C’è un obiettivo primario – TS

In questa notizia si parla di: inter - tesoretto - obiettivo - caccia

Calciomercato Inter, tesoretto da 60 milioni per i nerazzurri ma con le cessioni cambia tutto: tre giocatori in uscita - L'Inter si prepara a un'estate di fuoco sul calciomercato, con un tesoretto di 60 milioni di euro da investire.

Alle 9:00 le news di Spotlight, la rassegna stampa con Chiara Gargioli e Renzo Giannantonio: per l'approfondimento sulla politica interna ci collegheremo... Vai su Facebook

Il Milan organizza una caccia al tesoro per il lancio dell'Away Kit 2025/2026; Il conto “stadio”, la cassetta di sicurezza e la società di scommesse per riciclare: la caccia…; Inter, caccia al tesoretto per prendere Dumfries o Bellerin.

Inter, caccia al tesoretto! C’è un obiettivo primario – TS - Come riportato da Tuttosport, la costruzione del tesoretto in casa Inter potrebbe partire da una serie di cessioni mirate, con l’obiettivo di superare - Si legge su inter-news.it

Inter, caccia al tesoro per Gasiorowski. Carboni saluta - Tuttosport - Il fatto che ad assisterlo sia Sergio Barila, ... Lo riporta tuttosport.com