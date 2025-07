De Rossi | Gasperini scelta forte e positiva non mi aspettavo di tornare a Roma

De Rossi e Gasperini, due scelte coraggiose e di grande impatto: la Roma sta vivendo un momento di svolta, con il calciomercato che promette sorprese e strategie innovative. Mentre il futuro si disegna tra idee audaci e mani esperte, resta da chiedersi cosa avrebbe potuto ottenere De Rossi se avesse avuto più tempo. Una domanda lecita che non...

Un nuovo corso quello che la Roma ha intrapreso in quest’ultimo mese, e davanti ce ne sono altri due dove il calciomercato farà da padrone ( idee Ferguson e Rayan per l’attacco ). Tutto sta nelle mani di Massara, che dovrà consegnare a Gasperini una squadra degna di questo nome e adatta al suo gioco, per un allenatore che sa poi come portarti all’obiettivo. Ma cosa sarebbe successo se De Rossi avesse avuto più tempo? Una domanda lecita che non avrà mai una risposta purtroppo, ma intanto ci ha pensato proprio Daniele, a Calciomercato-L’Originale di Sky Sport, a ripercorrere quell’esperienza. “Sono stato chiamato in un momento di crisi in cui serviva qualcuno che sapesse allenare ma anche calmare gli animi dei tifosi, e io l’ho accettato, sfruttato e vissuto bene. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - De Rossi: “Gasperini scelta forte e positiva, non mi aspettavo di tornare a Roma”

