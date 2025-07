Calciomercato Milan Emerson Royal tentato dal ritorno al Betis

Emerson Royal può lasciare il Milan dopo appena una stagione già in questo calciomercato estivo: il Betis è interessato a riprenderselo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Emerson Royal tentato dal ritorno al Betis

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - emerson - royal

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Il futuro di Emerson Royal a Milanello è sempre più lontano. Il terzino brasiliano, non rientra nei piani neanche della nuova gestione. #EmersonRoyal #Calciomercato #Milan #SerieA #milannews24 #mercatomilan Vai su Facebook

Translate post Calciomercato #Milan | Ricci è praticamente rossonero Emerson Royal out Xhaka sempre più lontano Tutte le novità da @MatteMoretto #MilanInside #Calciomercato #Ricci #Xhaka #EmersonRoyal #TorinoMilan Vai su X

Emerson Royal potrebbe lasciare il Milan; Emerson Royal-Galatasaray, il retroscena di mercato: l'agente del brasiliano ieri a Milano, ma...; Milan, quando torna e cosa fare con Emerson Royal.

Calciomercato Milan, la cessione di Emerson Royal si sta per concretizzare: manca solo un piccolo passaggio per chiudere - Calciomercato Milan, la cessione di Emerson Royal si sta per concretizzare: manca solo un piccolo passaggio per chiudere. Riporta milannews24.com

Calciomercato Milan, Allegri inizia la stagione e aspetta Jashari. Piacciono Pubill e Retegui - Dopo poco più di 11 anni è iniziata la seconda avventura al Milan di Massimiliano Allegri. Secondo msn.com