estate 305 milioni di italiani in viaggio, con 9 su 10 che scelgono di esplorare le meraviglie della propria penisola. Quest’estate, ben 30,5 milioni di italiani si concederanno almeno una vacanza, contribuendo a un investimento superiore ai 35 miliardi di euro. Dopo anni di incertezza, il turismo domestico torna a giocare il ruolo di protagonista, riaccendendo la voglia di scoprire e vivere le bellezze italiane. La voglia di partire non si ferma, ed è un segnale forte di rinascita.

Saranno 30,5 milioni gli italiani che si concederanno almeno una vacanza nei mesi estivi, con un incremento di 1,5 milioni rispetto allo scorso anno. La spesa complessiva prevista supera i 35 miliardi di euro. Emerge dal focus sulle vacanze estive degli italiani dell' Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. Dopo anni segnati da cautela e incertezza, soprattutto nella domanda interna, il turismo domestico torna a giocare il suo ruolo fondamentale, dopo mesi e mesi di forte ritardo rispetto alla ripresa del turismo internazionale. Il 91% degli italiani programmerà viaggi in Italia, mentre il 9% farà vacanze esclusivamente all'estero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Estate, 30,5 milioni di italiani in viaggio, 9 su 10 in Italia

