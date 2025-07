La UE prepara la patrimoniale green | continua l' ecofollia dell' ambientalisticamente corretto neoliberale

La UE si appresta a introdurre una patrimoniale green, proseguendo nella folle escalation dell'ambientalismo neoliberale. Un quadro surreale che richiede una riflessione approfondita: dall'idea della Danimarca, presidente di turno, di aumentare le accise su elettricità e carburanti, fino ai think tanks che alimentano questa egemonia. È il momento di analizzare criticamente questa deriva, perché il vero impatto non può essere sottovalutato.

Una situazione surreale, che merita di essere commentata La UE prepara la patrimoniale green: “l'idea della Danimarca presidente di turno: verso il via libera ad accise crescenti per elettricità e carburanti”. I “serbatoi di pensiero” (think tanks) deputati a veicolare e a rinsaldare l’egemon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it