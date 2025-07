Ricercato per l' omicidio di madre e fratello | 31enne francese arrestato a Milano

Una drammatica caccia all’uomo si è conclusa a Milano: un 31enne francese ricercato per aver ucciso madre e fratello è stato arrestato dalla Polfer in Piazza Duca D’Aosta. La sua fuga, durata settimane, aveva attirato l’attenzione delle autorità francesi e italiane. L’arresto avviene in un contesto di grande tensione e curiosità, dando finalmente una svolta a un caso che aveva sconvolto due paesi.

Un 31enne francese è stato arrestato dalla Polfer, a Milano, perché ricercato in Francia per duplice omicidio della madre e del fratello. L'uomo è stato individuato il 2 luglio (ma la notizia è stata divulgata stamani) perché trovato riverso a terra in Piazza Duca D'Aosta, all'esterno della stazione Centrale. «Gli agenti si sono avvicinati - si legge in una nota della Questura - e notando.

