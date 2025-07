L’uomo ricercato per l’omicidio di madre e fratello arrestato a Milano

Una tragica caccia all’uomo si è conclusa con successo a Milano: un 31enne francese, ricercato per l’omicidio della madre e del fratello in Francia, è stato arrestato dalla Polfer in piazza Duca D’Aosta. Individuato il 2 luglio e annunciato questa mattina, l’uomo è stato scoperto riverso a terra davanti alla stazione centrale. La sua cattura rappresenta un importante passo nella giustizia, garantendo che il peggio non rimanga impunito.

Un 31enne francese è stato arrestato dalla Polfer, a Milano, perché ricercato in Francia per duplice omicidio della madre e del fratello. L’uomo è stato individuato il 2 luglio, ma la notizia è stata divulgata stamani. È stato trovato riverso a terra in Piazza Duca D’Aosta, all’esterno della stazione Centrale. «Gli agenti si sono avvicinati e notando la somiglianza con un soggetto ricercato per duplice omicidio in Francia, di cui erano state diramate recentemente le ricerche, hanno approfondito gli accertamenti», si legge in una nota della Questura, scoprendo che era stato inserito tra i ricercati a livello europeo. 🔗 Leggi su Open.online

