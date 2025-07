Usa inondazioni in Texas | almeno 24 morti e almeno 25 giovani disperse tra cui alcune bambine

Le inondazioni in Texas hanno causato una tragedia senza precedenti: almeno 24 morti e oltre 25 giovani dispersi, tra cui alcune bambine. L’esondazione del fiume Guadalupe nella contea di Kerr, proprio in una zona di campi estivi, ha devastato intere comunità . Le autorità definiscono questa catastrofe come "alluvioni devastanti e mortali", un richiamo alla dura realtà che colpisce il cuore del Texas e delle sue famiglie.

