Tragedia in Texas | alluvione devasta un campo estivo almeno 24 vittime e 23 ragazze disperse

Una tragedia immane scuote il Texas occidentale: un'alluvione improvvisa e devastante ha straripato nel giro di 45 minuti, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. Con almeno 24 vittime e 23 ragazze disperse, questa catastrofe evidenzia la forza inarrestabile della natura e l'importanza di essere sempre preparati.

Il fiume Guadalupe straripa in 45 minuti: devastazione nella contea di Kerr. Una violenta inondazione ha colpito il Texas occidentale, lasciando dietro di sé un bilancio provvisorio di almeno 24 morti e 23 ragazze disperse. L'epicentro della tragedia è la contea di Kerr, nei pressi di San Antonio, dove il fiume Guadalupe è esondato innalzandosi di otto metri in meno di un'ora. La zona colpita era piena di campeggi e campi estivi, molti dei quali ospitavano minori. Il campo estivo Mystic Camp travolto dall'acqua. Uno dei luoghi maggiormente colpiti è stato il Mystic Camp, un centro estivo cristiano femminile, dove si trovavano 25 ragazze: di queste, 23 risultano ancora disperse.

