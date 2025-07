Meteo weekend finalmente una pausa dal caldo estremo

Finalmente un po' di sollievo dal caldo torrido che ha oppresso l'Europa centro-meridionale! Mentre l’anticiclone subtropicale resiste, una saccatura atlantica si avvicina, portando cambiamenti climatici già da sabato e soprattutto domenica. Il weekend promette di portare un po’ di frescura e instabilità, offrendo alle persone l’opportunità di godersi un meritato respiro. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per le prossime ore!

La situazione. Secondo le previsioni meteo, L’anticiclone subtropicale continua a dominare la scena sull’Europa centro-meridionale, ma ben presto subirà un attacco ad opera di una saccatura atlantica. Le condizioni cambieranno già nel weekend a partire dalle regioni settentrionali, in particolare nella giornata di domenica. Già sabato, tuttavia, è attesa già una locale instabilità tra la notte e il primo mattino dalle Alpi verso le pianure del Nordovest, per il passaggio di una linea temporalesca sul Centro Europa, ma con fenomeni che comunque si attenueranno in mattinata. Nel pomeriggio però si assisterà alla consueta formazione dei temporali sull’arco alpino, specie centro-orientale, in estensione entro sera alla Val Padana centro-occidentale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

