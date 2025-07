Arsenale nascosto a Villaricca | in casa anche una pistola-portachiavi calibro 7.65

Un ritrovamento sorprendente scuote Villaricca: i Carabinieri hanno scoperto un arsenale nascosto in casa di un 50enne incensurato, tra cui una pistola-portachiavi calibro 765. Questa scoperta mette in luce il rischio di armi camuffate da oggetti di uso quotidiano, rendendo ancora più urgente l’attenzione sulle misure di sicurezza e controllo. Un episodio che solleva interrogativi sulla facilità con cui armi di questo tipo possono essere occultate e potenzialmente usate in modo illecito.

Non solo fucili e pistole classiche, ma anche armi camuffate da oggetti di uso quotidiano. È quanto scoperto dai Carabinieri della sezione operativa di Giugliano, che hanno arrestato un 50enne incensurato dopo il ritrovamento nella sua abitazione di Villaricca di un vero e proprio arsenale. Arsenale nascosto a Villaricca: in casa anche una pistola-portachiavi calibro .

