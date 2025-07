Nuoto Italia ai Mondiali senza Miressi | fine di un’era o opportunità per la 4×100 sl? Ceccon | Abbiamo bisogno di lui

L'assenza di Alessandro Miressi ai Mondiali di Singapore 2025 segna la fine di un’era per il nuoto italiano. Dal 2017, il torinese ha rappresentato un pilastro della velocità azzurra, portando a casa record e medaglie di prestigio. Ora, senza di lui, si apre una sfida nuova e stimolante per tutta la squadra, che deve dimostrare che la forza del passato può alimentare il futuro. L’Italia è pronta a scrivere un nuovo capitolo nel nuoto internazionale.

Per la prima volta dal 2017 l'Italia del nuoto affronta un grande evento internazionale senza Alessandro Miressi nei 100 stile libero. Il nome del torinese non compare tra i convocati per i Mondiali di Singapore 2025, una decisione che segna una discontinuità evidente con il recente passato della velocità azzurra. Primatista italiano della distanza regina ( 47?45 ), due volte campione europeo e oro iridato in vasca corta, Miressi ha rappresentato per oltre un lustro la punta di diamante della 4×100 stile libero, guidando la staffetta a successi continentali, podi mondiali e all'ambita medaglia olimpica di Tokyo.

