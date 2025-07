Sottil sta preparando un Modena alla friulana

Sottil sta plasmando un Modena che ricorda tanto l'Udinese della stagione 2022-23, che si piazzò dodicesimo in Serie A grazie a una squadra solida, attenta e fisicamente prep arata. Le mosse di mercato del club emiliano sembrano confermare questa direzione, rafforzando la squadra con caratteristiche che potrebbero fare la differenza. Come predicava Andrea Catellani prima ancora dell'annuncio ufficiale, il Modena punta a costruire una rosa capace di primeggiare in ogni aspetto, pronto a sorprendere nel campionato di Serie B.

Quante somiglianze con la sua Udinese, anno 2022-23, dodicesima al termine di quel campionato di Serie A. Similitudini di natura strutturale, in base a ciò che stiamo percependo dalle mosse di mercato del Modena fin qui. E fu sincero profeta Andrea Catellani quando, ancor prima di ufficializzare Sottil, parlò di una futura rosa predisposta a prerogative quali la solidità, l'attenzione e quel pizzico di fisicità che in Serie B può fare la differenza, sacrificando in parte il 'giochismo'. Dicevamo dell'Udinese di Sottil. Difesa a tre a dir poco arcigna con Becao, Bijol e Perez, esterni di un calibro superiore come Pereyra e Udogie (quest'ultimo oggi campione dell'Europa League con il Tottenham e nazionale italiano), diga di centrocampo con gente come Lovric, Walace e Makengo (senza dimenticare Samardzic), e davanti l'imprevedibilità di Deulofeu e una torre come Beto.

