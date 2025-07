Tatiana Santo Domingo i figli India e Maximilian diventano modelli per il suo brand

Tatiana Santo Domingo continua a sorprendere: questa volta, i suoi figli India e Maximilian si trasformano in modelli per il suo marchio Muzungu Sisters. I nipoti di Carolina di Monaco, posando con stile impeccabile, svelano come nel prestigioso clan Grimaldi nessuno possa resistere alla passione per la moda. Un passo avanti che conferma come eleganza e talento siano di casa tra le mura di palazzi reali e brand di tendenza.

I nipoti di Carolina di Monaco posano in una serie di scatti pubblicati sulla pagina Instagram di Muzungu Sisters, il brand di abbigliamento della moglie di Andrea Casiraghi, dimostrando che nel clan Grimaldi nessuno è immune al richiamo della moda.

