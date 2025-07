Furto in negozio i titolari fingono un guasto alle porte e bloccano la ladra in attesa della Polizia | Scene così tutti i giorni

In un quartiere di Bergamo noto come "il quartiere a luci blu", le scene di furto sono all’ordine del giorno. Titolari di negozi che fingono guasti alle porte per bloccare i ladri in attesa delle forze dell’ordine sono ormai una routine. Tra tensione e senso di sicurezza precaria, la comunità si domanda: fino a quando questa situazione potrà perdurare? La risposta, purtroppo, richiede una riflessione più profonda sulla sicurezza e il decoro urbano.

Bergamo. Alcuni residenti di via Camozzi l’hanno ribattezzato “ il quartiere a luci blu”, perché un giorno sì e l’altro pure vedono arrivare la polizia. “E per carità, per fortuna che ci sono loro”, dicono. Uno dei tratti più sensibili è quello tra il supermercato Pam e il negozio di abbigliamento One Fashion, bazzicato da soggetti spesso ai margini, imbottiti di alcol e non solo. Con alcuni di loro, problematici ma tutto sommato innocui, i residenti hanno imparato a convivere pacificamente. Con altri, la situazione è più complessa. Basta chiedere a chi lavora in zona: furti, furtarelli, minacce e aggressioni sarebbero all’ordine del giorno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Furto in negozio, i titolari fingono un guasto alle porte e bloccano la ladra in attesa della Polizia: “Scene così tutti i giorni”

