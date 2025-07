Morto Julian McMahon L' attore di Nip Tuck era malato di cancro

Il decesso del 56enne è avvenuto lo scorso 2 luglio. Il suo ultimo film è stato "The Surfer", scritto e interpretato da Nicolas Cage. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto Julian McMahon. L'attore di Nip/Tuck era malato di cancro

In questa notizia si parla di: morto - julian - mcmahon - attore

Julian McMahon, morto l’attore di Nip/Tuck, I Fantastici Quattro e FBI: Most Wanted - È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Julian McMahon, attore celebre per i ruoli indimenticabili in Nip/Tuck, I Fantastici Quattro e FBI: Most Wanted.

Julian McMahon è morto a 56 anni. L’attore era malato di cancro. Vai su Facebook

Morto Julian McMahon, l’attore protagonista di Nip/Tuck e Streghe. Aveva 56 anni https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/morto-julian-mcmahon-l-attore-protagonista-di-nip-tuck-e-streghe-aveva-56-anni/ar-AA1HZZST?ocid=spr_trending&businessvertical= Vai su X

Com’è morto l’attore Julian McMahon: le cause del decesso, la carriera, la sua vita privata; È morto Julian McMahon, l'attore di Streghe e Nip/Tuck aveva 56 anni ed era malato di cancro; Morto Julian McMahon, attore di Nip/Tuck e Streghe: aveva 56 anni.

Julian McMahon è morto, l'attore di Nip/Tuck e Streghe: aveva 56 anni - L’attore australiano, noto anche per aver interpretato il Dottor Destino, villain dei Fantastici 4, è morto lo scorso 2 luglio, La moglie, Kelly ... Lo riporta msn.com

Morto Julian McMahon. L'attore di Nip/Tuck era malato di cancro - Il suo ultimo film è stato "The Surfer", scritto e interpretato da Nicolas Cage ... ilgiornale.it scrive