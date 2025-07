Dopo le tensioni post-Mondiale per Club, finalmente si respira aria di pace tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La chat di gruppo ha ufficialmente sancito la ripartenza della “ThuLa”, cancellando le incomprensioni e rafforzando il legame tra i due calciatori. È un segnale positivo che promette un inizio di stagione all’insegna dell’unità e della collaborazione. La squadra ora è pronta a scendere in campo con rinnovato entusiasmo e compattezza.

Thuram Lautaro: scoppia la pace! Si sono trovati su questo punto. E sulla chat di gruppo. Momentaneamente archiviato il caso like. La pace è fatta, la “ThuLa” è pronta a ripartire. Dopo le tensioni seguite al Mondiale per Club, la freddezza tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram è stata superata, allontanando il rischio di una pericolosa frattura interna che avrebbe potuto minare l’inizio della nuova stagione. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i due attaccanti dell’Inter si sono ritrovati su un punto fondamentale: la voglia di vincere ancora con la maglia nerazzurra. Le incomprensioni non sono state cancellate, ma messe da parte in nome di un obiettivo comune più grande, essenziale per iniziare al meglio il nuovo ciclo tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com