Texas alluvione chi sono le 20 bambine disperse | Renee Lila e Mary inghiottite dall' acqua Dormivano nel campo estivo quando il fiume le ha travolte

L'alluvione devastante in Texas ha lasciato dietro di sé un'onda di dolore e speranza. Tra le vittime più tragiche, 20 bambine, tra cui Renee, Lila e Mary, sono ancora disperse dopo essere state inghiottite dall'acqua mentre dormivano nel campo estivo. Gli appelli sui gruppi Facebook locali si moltiplicano, testimoniando il desiderio collettivo di ritrovare queste piccole vite e portare un po’ di luce in una notte di paura e incertezza.

Gli appelli si moltiplicano sui gruppi facebook locali nel disperato tentativo di trovare i dispersi nell'alluvione che ha colpito il Texas.

