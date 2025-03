Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist seconde prove discese Sun Valley, programma, streaming

Si entra ufficialmente nel vivo delle Finali della Coppa del Mondo di sci2025 che si disputano a Sun(Idaho, Stati Uniti). Dopo il primo allenamento disputato ieri, i due comparti tornano in azione sulla pista denominata Bald Mountain vanno in scena gli atleti e atlete specialiste della velocità. La prova femminile scatterà alle ore 18.00, quella maschile alle ore 19.30.Ilodierno, venerdì 21 marzo, presenterà le duedelle(che si disputeranno poi nella giornata di sabato 22 marzo alle ore 18.00 per quanto riguarda quella maschile e 19.30 per quella femminile). Dopo le cancellazioni di ieri, ci attende un turno davvero fondamentale.La graduatoria di discesa per quanto riguarda gli uomini vede Marco Odermatt saldamente al comando con 605 punti contro i 522 di Franjo von Allmen, l’unico ancora in grado di poter piazzare il sorpasso sul fuoriclasse elvetico.