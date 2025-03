Ilrestodelcarlino.it - Computer quantistico, il Cineca. “Ecco come funziona e a cosa serve quello avremo qui”

Bologna, 18 marzo 2025 – Bologna eall’avanguardia della tecnologia del futuro. E’ infatti in arrivo sotto le Due Torri ilpiù potente d’Italia che avrà il nome di Iqm Radiance 54: entrerà in funzione a settembre con 54 qubit (la versione quantum dei bit). Ciò è stato reso possibile dalla partnership tra, uno dei maggiori centri di calcolo in Italia, e Iqm Quantums, azienda leader globale nell’ambito deiquantistici superconduttivi con sedi in tutto il mondo. Ne abbiamo parlato con Alessandra Poggiani, direttrice generale di. Copyright: Atej Tutta Innanzitutto quanto sarà grande questo super? “Avrà le dimensioni all’incirca di tre metri per otto,una stanza da letto di piccole dimensioni”.sarà in grado di fare? E soprattuttoè un? "La tecnologia quantistica è una tecnologia in fase di sperimentazione; è il primodi questo genere e servirà a verificare e velocizzare i calcoli della tecnologia quantistica, che permette in primis un consumo molto minore di energia.