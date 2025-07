Leonardo DiCaprio ha acquistato un' isola in Cile per proteggerla da sfruttamento e deforestazione

Leonardo DiCaprio, celebre attore e fervente attivista ambientale, ha fatto un passo deciso per proteggere il nostro pianeta: ha acquistato l'isola di Guafo in Cile tramite la fondazione Re:wild, impegnandosi a preservarla da sfruttamento e deforestazione. Con un investimento di circa 20 milioni di dollari, l’attore mira a creare un santuario naturale, dimostrando che anche le celebrità possono fare la differenza. L’obiettivo? ispirare un cambiamento globale e sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale.

L'attore e attivista ambientale ha annunciato di aver acquistato l'isola di Guafo tramite la fondazione Re:wild per garantirne la conservazione. Leonardo DiCaprio non è solo uno degli attori piĂą celebri di Hollywood, ma da anni è anche un attivista impegnato nella difesa del pianeta. La sua ultima iniziativa a favore dell'ambiente è l'acquisto dell'isola di Guafo, situata in Cile, per un valore di circa 20 milioni di dollari. L'obiettivo? Proteggere questo prezioso ecosistema dalle minacce dell'estrazione mineraria, del disboscamento e da altre attivitĂ industriali potenzialmente distruttive. Un'isola fondamentale per la biodiversitĂ L'acquisto è stato effettuato attraverso Re:wild, la fondazione ambientalista co-fondata da DiCaprio, che da tempo si dedica alla tutela di habitat a rischio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Leonardo DiCaprio ha acquistato un'isola in Cile per proteggerla da sfruttamento e deforestazione

