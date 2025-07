Firenze | detenuto 57enne morto a Sollicciano Ipotesi malore per il caldo

In un’estate segnata da temperature record, la tragica morte di un detenuto 57enne a Sollicciano solleva ancora una volta il dibattito sulle condizioni di detenzione durante le ondate di caldo intenso. Le alte temperature, infatti, rendono ancora più difficile la vita in carcere, alimentando ipotesi di un malore legato al caldo estremo. Una tragedia che dovrebbe spingere a riflettere sulla necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza e la dignità di chi si trova dietro le sbarre.

