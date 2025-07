Orlando | Allegri? Serve disciplina Avevano distrutto tutto quanto fatto bene con Pioli

Orlando Allegri richiede disciplina, un elemento fondamentale che sembra aver preso il posto di quello che Pioli aveva costruito con fatica. Ai microfoni di TMWRadio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha analizzato il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, offrendo uno sguardo approfondito sulle sfide e le evoluzioni di una squadra in fase di trasformazione. Un’analisi che invita i tifosi a riflettere sui cambiamenti recenti e sul futuro rossonero.

Ai microfoni di TMWRadio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha speso delle parole sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Orlando: “Allegri? Serve disciplina. Avevano distrutto tutto quanto fatto bene con Pioli”

In questa notizia si parla di: orlando - allegri - serve - disciplina

Milan, Orlando: “Allegri visto in sede, lo so per certo. Tare …” - In un'intervista recente, l'ex calciatore Massimo Orlando ha condiviso dettagli sulle voci che circolano riguardo a Massimiliano Allegri, visto in sede dal Milan.

Orlando: “Allegri al Milan? No, invece punterei su di lui…” - MSN - Sull’interesse per Allegri: "No Allegri al Milan perché c'è Conte libero e andrei su di lui". Da msn.com

M.Orlando: "Milan, no Allegri ma Conte. Juve, ora serve dare un segnale" - L'ex calciatore Massimo Orlando è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. tuttomercatoweb.com scrive