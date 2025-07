L’Italia ancora nella morsa del caldo | a Forlì gli operai della Electrolux abbandonano il turno di lavoro

L’Italia continua a sopportare ondate di caldo record, con temperature che mettono a dura prova cittadini e lavoratori. A Forlì, gli operai Electrolux hanno abbandonato il turno, simbolo di un’estate soffocante. Tra malori improvvisi e situazioni di emergenza, è chiaro che il caldo sta lasciando il segno, anche sul fronte della sicurezza sul lavoro. Ma quanto potrà durare questa morsa opprimente? Solo l’arrivo del fine settimana potrà portare un po’ di sollievo.

In attesa dell’allentamento della morsa del caldo – previsto nel fine settimana – è stato un altro giorno da bollino rosso in molte città italiane. Le temperature elevate stanno provocando un aumento dei malori e degli arresti cardiaci improvvisi, anche in spiaggia. Ed è possibile che il caldo possa essere stata la causa anche di alcuni morti sul lavoro: nel Siracusano, un agricoltore 58enne è deceduto nel suo podere forse per un infarto dovuto alle alte temperature, mentre nel Frusinate un operaio che lavorava alla fibra ottica si è accasciato ed è morto. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo i dettagli dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Italia ancora nella morsa del caldo: a Forlì gli operai della Electrolux abbandonano il turno di lavoro

In questa notizia si parla di: caldo - morsa - italia - forlì

Senz’acqua nella morsa del caldo. Rubinetti a secco in tre Comuni - In un’estate segnata da temperature roventi, l’emergenza idrica si fa sentire anche in provincia di Pesaro e Urbino.

L'Italia nella morsa del caldo: anche a Trieste temperature infernali; Oggi il giorno più caldo in Italia: 40°C, due morti. Alla Electrolux gli operai abbandonano il turno; Previsioni meteo, Italia nella morsa di Pluto, tra caldo infernale e violenti temporali.