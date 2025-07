Le Notti Bianche ad Ancona | il programma

Scopri le magiche notti bianche di Ancona, un’occasione unica per vivere il cuore della città come mai prima d’ora. Con il programma di "R’Estate in Centro", Ancona si trasforma in un palcoscenico di musica, gusto e divertimento, rendendo ogni serata un’esperienza indimenticabile. Quest’anno, l’obiettivo è arricchire ulteriormente l’evento, coinvolgendo tutta la comunità e valorizzando le bellezze locali. Preparati a lasciarti sorprendere!

"R’Estate in Centro" riempie Ancona di appuntamenti con musica, cibo, divertimento e la volontà di migliorare l'evento che ogni estate anima la città sempre di più: vediamo come. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le Notti Bianche ad Ancona: il programma

