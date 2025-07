Ricerca da Novartis 150 milioni entro il 2028

In un’Italia che guarda con speranza al futuro, la ricerca medico-scientifica riceve il sostegno di oltre il 73% dei giovani under 40, convinti che tra cinque anni molte malattie oggi incurabili troveranno una cura. Tuttavia, il timore di un peggioramento della salute nazionale, percepito da sette giovani su dieci, sottolinea l’urgenza di investimenti e innovazione. Novartis si impegna a fare la differenza, puntando a 150 milioni di euro di investimento entro il 2028 per cambiare il volto della medicina italiana.

MILANO - I giovani italiani "under 40" hanno fiducia nella ricerca medico-scientifica, ben 3 su 4 (73.1%) credono che sarà possibile curare tra cinque anni una malattia che ora è incurabile. Eppure, per 7 giovani su 10, nei prossimi cinque anni la salute degli italiani peggiorerà a causa del diffico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ricerca, da Novartis 150 milioni entro il 2028

In questa notizia si parla di: ricerca - novartis - milioni - entro

Dal rientro in classe dopo le vacanze estive del 2026, gli allievi residenti in Francia non potranno più frequentare le scuole del Canton Ginevra. La misura, decisa dal Consiglio di Stato, metterà fine a un regime transitorio in vigore dal 2019. Attualmente riguar Vai su Facebook

Novartis, oltre 150 milioni in ricerca e sviluppo entro 2028; Ricerca, innovazione e competitività: la scommessa di Novartis sull’Italia; Ricerca, da Novartis 150 milioni entro il 2028.

Novartis, oltre 150 milioni in ricerca e sviluppo entro 2028 - Oltre 150 milioni di euro in ricerca e sviluppo entro il 2028, di cui 40 milioni dedicati alla ricerca italiana. Da msn.com

Novartis investe 150 milioni in Italia: AI, data science e piattaforme tecnologiche per il futuro della ricerca - Terapie cellulari e geniche, radioligandi, xRNA, farmaci di sintesi chimica e biofarmaci: la ricerca di Novartis punta a piattaforme ... Scrive msn.com