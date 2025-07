Dl Infrastrutture Salvini chiede il ritiro dell’emendamento per l’aumento dei pedaggi autostradali

In un clima di tensione politica, Matteo Salvini si schiera contro l'emendamento che prevede l'aumento dei pedaggi autostradali, chiedendone il ritiro. La richiesta del leader della Lega riflette le divisioni all’interno della maggioranza, con Fratelli d’Italia che si mostra contrario alla misura. La decisione potrebbe avere ripercussioni significative sulla gestione delle infrastrutture e sul rapporto tra le forze politiche. La vicenda si svilupperà nelle prossime ore, lasciando il futuro del provvedimento in bilico.

Matteo Salvini «ha chiesto di ritirare l’emendamento, firmato dai relatori di tutte le forze di maggioranza, che intende adeguare il valore del sovracanone sui pedaggi autostradali». È quanto si legge in una nota della Lega. L’intervento del segretario del Carroccio arriva dopo le tensioni nella maggioranza per il provvedimento, voluto dalla Lega e approvato con disappunto da Fratelli d’Italia, che ha fissato un incremento di un euro ogni mille chilometri. Cosa prevede l’emendamento di cui Salvini ha chiesto il ritiro. L’emendamento depositato dai relatori del decreto Infrastrutture prevede «un aumento di 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5» a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della disposizione. 🔗 Leggi su Lettera43.it