Striscia la notizia torna a novembre La Ruota della Fortuna nell' access prime time

Novità in arrivo nel palinsesto di Canale 5: si inizia già a metà luglio, senza aspettare settembre. Ecco chi arriverà nell'access prime time e nel preserale della rete. La Ruota della Fortuna e Sarabanda nella programmazione di Canale 5. Cambia il palinsesto, e lo fa già tra pochi giorni: ma soprattutto, rimandando Striscia la Notizia a novembre. A renderlo ufficiale, una nota di Mediaset. Come cambia il palinsesto di Canale 5 Dal prossimo lunedì 14 luglio infatti, partirà il gioco condotto da Gerry Scotti: La Ruota della Fortuna andrà in onda nell'access prime time. Il quiz musicale di Enrico Papi invece, verrà trasmesso a partire dal lunedì successivo: Sarabanda partirà il 21 luglio nel preserale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it