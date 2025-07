Vika morta a 14 anni nell’ex Reggiani di Bergamo I sindacati | Lì c’è troppo degrado il prefetto intervenga

I vertici di tre importanti associazioni sindacali bergamasche hanno scritto al prefetto Luca Rotondi, richiedendo un incontro urgente per affrontare il grave degrado e la pericolosità sociale nell’ex Reggiani di Bergamo. La tragica morte di Vika, giovane ucraina di soli 14 anni trovata senza vita tra gli spazi abbandonati della fabbrica, evidenzia quanto sia urgente intervenire. La città chiede risposte e soluzioni immediate per proteggere i suoi cittadini e ridare sicurezza a quei luoghi abbandonati.

BERGAMO – I vertici di tre associazioni sindacali bergamasche hanno scritto una lettera al prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, per chiedere un confronto urgente che possa individuare delle misure per affrontare la situazione di “degrado” e “pericolosità sociale” nell’ex Reggiani, dove giovedì 26 giugno, tra gli spazi abbandonati dell’ex fabbrica tessile è stata trovata senza vita Vika, ragazza ucraina di 14 anni. La comunicazione è firmata dai segretari provinciali di Fns Cisl, Uil Pa e Conapo (rispettivamente Matteo Cavalletti, Gabriele Di Marzo e Enzo Sinaguglia). “La circostanza – scrivono i sindacalisti nella lettera – è purtroppo epilogo di una lunga catena di eventi che hanno richiesto sempre l’attivazione degli enti istituzionali per fare fronte alle numerose richieste di soccorso che raggiungono ormai il numero annuo di circa 60 interventi tra incendi, soccorsi persona e interventi tecnici ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vika, morta a 14 anni nell’ex Reggiani di Bergamo. I sindacati: “Lì c’è troppo degrado, il prefetto intervenga”

Bergamo, cadavere di una donna trovato nell’area dell’ex Reggiani - Un inquietante ritrovamento scuote Bergamo: giovedì sera, il corpo senza vita di una donna è stato trovato all’interno del cantiere Reggiani.

