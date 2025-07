Loren e alexei lasciano l’america con i bambini per una nuova vita all’estero il quarto di luglio

Lorenz e Alexei Brovarnik, amati protagonisti di "90 Day Fiancé", hanno deciso di tornare alle radici portando con sé i loro figli in un emozionante viaggio in Israele. Un ritorno alle origini che segna un nuovo capitolo nella loro vita, tra tradizioni e nuove avventure familiari. L’arrivo in Israele e le emozioni che ne sono scaturite sono solo l’inizio di una storia fatta di scoperta e affetto, pronta a catturare il cuore di tutti.

ritorno a casa per lorenz e alexei brovarnik: il viaggio in israel con i figli. La famiglia composta da Lorenz e Alexei Brovarnik, protagonisti di "90 Day Fiancé: Happily Ever After?", ha recentemente realizzato un importante traguardo, tornando nel loro paese d'origine con i tre figli. La notizia si è diffusa attraverso le immagini condivise sui social, testimonianza di un momento di grande emozione e soddisfazione. l'arrivo in israel e le prime reazioni della famiglia. immagini e commenti sui social. Loren ha pubblicato sul suo profilo ufficiale delle foto che ritraggono la famiglia all'aeroporto israeliano, accompagnate dalla didascalia: " Nessun sentimento più bello! Shabbat Shalom dalla nostra famiglia alla vostra!".

