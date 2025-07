Londra scontri fra polizia e gruppo per i diritti Palestine Action

Tensioni sempre più intense a Londra, dove manifestanti di Palestine Action si sono scontrati con la polizia davanti alla Royal Courts of Justice. La proposta del governo britannico di bandire il gruppo, accusato di legami terroristici, ha scatenato un acceso dibattito e un ricorso legale da parte della cofondatrice Huda Ammori. Una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il panorama dei diritti e delle libertà di solidarietà nel Regno Unito.

Londra, 4 lug. (askanews) - Scontri davanti alla Royal Courts of Justice di Londra fra la polizia e i sostenitori del gruppo Palestine Action che il governo britannico ha proposto di mettere al bando in base alle leggi anti terrorismo. Una decisione che la cofondatrice del gruppo, Huda Ammori, ha impugnato in tribunale. Il divieto proposto renderebbe un reato penale l'appartenenza o il sostegno al gruppo, punibile con una pena fino a 14 anni di carcere. La battaglia legale del gruppo è sostenuta da Amnesty International e altre associazioni per i diritti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Londra, scontri fra polizia e gruppo per i diritti Palestine Action

